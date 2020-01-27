Самолет разбился над контролируемой запрещенным «Талибаном» территорией. Кому принадлежал лайнер, пока не ясно

СМИ сообщают, что в афганской провинции Газни рухнул самолет авиаперевозчика Ariana Afghan Airlines или военных США.

«В аэропорту города Герат сообщают, что разбившийся самолет был собственностью Ariana Afghan Airline. На борту находилось 110 человек. Самолет следовал из Герата в Дели, Индия», – сообщает 27 января издание Ariana News.





Район, где упал самолет, находится под контролем «Талибана», который входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

Базирующаяся в Кабуле авиакомпания Ariana Afghan Airlines, среди прочего, выполняет рейсы в Москву. Авиаперевозчик, в свою очередь, опроверг факт авиакатастрофы в Facebook.

После этого изданию Afghan Affairs стало известно, что «упавший самолет был иностранный». Источники в администрации Кабула считают, что он мог принадлежать американским военным.