Самолет разбился над контролируемой запрещенным «Талибаном» территорией. Кому принадлежал лайнер, пока не ясно

СМИ сообщают, что в афганской провинции Газни рухнул самолет авиаперевозчика Ariana Afghan Airlines или военных США.

«В аэропорту города Герат сообщают, что разбившийся самолет был собственностью Ariana Afghan Airline. На борту находилось 110 человек. Самолет следовал из Герата в Дели, Индия», – сообщает 27 января издание Ariana News.

Officials of the Control Tower in Herat Airport say that the plane was the property of the #Afghan_Ariana_Airlines, had 110 people on board, and was flying from #Herat to #Delhi, India.#Plane_Crash #Afghanistan https://t.co/f7AHC6Nr48