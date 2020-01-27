В Колпино из-за пожара в детском саду эвакуировали больше 200 человек. Их приютила соседняя школа

Возгорание произошло в детском саду №43 Колпинского района Петербурга. От вспыхнувшей на чердаке проводки детей и сотрудников эвакуировали в ближайшую школу.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 27 января в здании детсада на Пролетарской, 44, проходили строительные работы, во время которых воспламенилась электропроводка на чердаке. Рубероид на площади в один квадратный метр горит без открытого пламени. В ведомстве уточнили, что 177 детей и 32 сотрудника благополучно покинули детский сад.

В администрации Колпинского района «Фонтанке» добавили, что сварочные работы велись на втором этаже. В здании подтекала труба отопления, которая проходит через потолок. После завершения ремонта произошло задымление. Всех детей сперва спустили на первый этаж, а когда стало ясно, что без пожарных не обойдется, малышей отправили пережидать ЧП в 401 школу.



