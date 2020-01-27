Смольный расселил «Офицерский полудомикъ». Чиновники освободили помещение на Кирочной от незаконной гостиницы

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил гостиницу «Офицерский полудомикъ» из принадлежащего городу помещения на Кирочной улице, дом 35, литера А.

фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 27 января, ранее город сдал ООО «Авест» помещение в 180 кв. м в подвале объекта культурного наследия федерального значения «Флигель восточный». Но договор был расторгнут в мае прошлого года.

«В настоящее время в отсутствие правоустанавливающих документов хозяйственную деятельность на данном объекте осуществляет ООО "Кирочная 35"», – сказали в ККИ.

Также в помещении были произведены незаконные перепланировки: на месте оконного проема оборудован вход в помещение, оборудован вход с лестничной клетки, зашит проход, установлены дополнительные санузлы.





Просьбу добровольно покинуть подвал предприниматели проигнорировали. По данным сервиса Booking.com, ночь в двухместном номере в «Офицерском полудомике» с завтраком стоит 3700 рублей.