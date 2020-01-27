Треть россиян боится искусственного интеллекта, а Путин легализовал его активное развитие

Каждый третий россиянин опасается, что искусственный интеллект заменит его на работе. О страхе конкуренции с роботами сотрудникам ВЦИОМ рассказали 30% участников исследования по теме развития ИИ в России. Две трети граждан (68%) сказали, что технологии искусственного интеллекта «скорее не вызывают у них опасений». Данные опубликованы на сайте государственной социологической службы в понедельник, 27 января.

Обеспокоенность россиян технологии ИИ в первую очередь вызывают из-за риска столкнуться с техническими проблемами и сбоями в работе компьютерной техники. Этого опасается каждый шестой респондент ВЦИОМ (17%). 16% считают, что искусственный интеллект – это путь к «деградации личности». Каждый восьмой россиянин (12%) признался, что не доверяет ИИ, просто потому что его «не понимает».





При этом познакомиться и подружиться с искусственным интеллектом россияне «скорее не готовы». На вопрос о перспективах пройти обучение в сфере технологий ИИ в ближайшие 2-3 года 59% участников исследования ВЦИОМ сказали, что не хотят проходить такое обучение. Каждый четвёртый (24%) сказали, что хотели бы получить новую квалификацию. Ещё 9% ответили, что хотели бы повысить свои знания по ИИ.

«С одной стороны, россияне признают неизбежность и необходимость развития технологии ИИ, как обеспечивающей стратегическое преимущество в технологической революции, с другой – читается та самая настороженность, во многом продиктованная непониманием, как же конкретно внедрение ИИ повлияет на повседневный уклад жизни. Один из базовых страхов я бы выразил в следующем вопросе: искусственный интеллект для меня или вместо меня, не займет ли новое технологическое решение мое место, останусь ли я нужен обществу?» – комментирует данные директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

«В 2018 году мировой рынок технологических решений, разработанных на основе ИИ, составил $ 21,5 млрд, и к 2024 году достигнет почти $ 140 млрд», – утверждали авторы концепции.

До 2025 года на развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий в России потребуется около 400 млрд рублей.

После этого ВЦИОМ поспешил отчитаться, что треть российских компаний уже использует «искусственный интеллект» . Сам Путин после легализации стратегии развития ИИ заявлял о необходимости расширения линейки лазерного и гиперзвукового оружия.

«Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции», – говорил Владимир Путин в конце ноября.





Ранее в интервью «Фонтанке» бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг выражал сомнение в способности органов власти организовать работу по эффективному развитию технологий ИИ в России.