В России приостановлено уголовное дело в отношении украинских моряков

Следователи ФСБ России приостановили следственные действия по уголовному делу украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Об этом 27 января сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова, представляющего интересы украинских военнослужащих.

«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», – сказал защитник.

По его словам, говорить о причине решения рано, для начала нужно ознакомиться с постановлением.

Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября 2019 года Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. 18 ноября 2019 корабли возвращены Украине. По словам получателя, они были в удручающем состоянии и без унитазов.



