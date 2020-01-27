Водитель «Опеля», «под градусом» сбивший мотоциклиста на набережной Мартынова, проведет 3 года в колонии

В Петроградском районе Петербурга вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему «пьяное» ДТП с пострадавшими летом 2019 года. Наказали по-минимуму – на три года.

Как установил суд, 4 июля 2019 года около 21:45 подсудимый (за рулем был мужчина, а не женщина, как сообщалось первоначально), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Opel Astra, следовал по набережной Мартынова со стороны улицы Рюхина в направлении переулка Бодрова. На улице было светло, дорога – сухая, и видимость не ограничена.

Приближаясь к дому 15, литера А по набережной Мартынова, автомобилист, собираясь повернуть направо на прилегающую территорию, сместился влево и выехал на встречную полосу, откуда, «не заняв крайнее правое положение и не подав сигнал световым указателем поворота», стал поворачивать. В результате он создал помеху мотоциклу BMW C 650 Sport, который ехал прямо в попутном направлении, и произошло столкновение. Скорость автомобиля составляла 15-20 ки/ч, мотоцикла – 20-30 км/ч, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге байкер получил тяжелые травмы. Также пострадал пассажир мотоцикла – как сообщалось ранее, его увезли в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Опеля» отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.





Петроградский районный суд признал автомобилиста виновным по п.а ч.2 ст.264 РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением водительских прав на срок 1 год.

Напомним, что с 28 июня 2019 года за «пьяное» ДТП, в котором есть пострадавший с тяжелыми травмами, виновнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.