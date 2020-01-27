Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 62.34р
68.78р
13:59 27.01.2020
Расширенный поиск

Происшествия
27.01.2020 13:31
Печать

РАО подало иск к музыкальному фестивалю за придуманного человека и композитора XVIII века

Общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) потребовала 320 тысяч рублей с частного фестиваля альтернативной виольной музыки Viola is my life за исполнение музыки несуществующего композитора и нарушение авторских прав малоизвестного французского композитора Марена Маре, который умер в 1728 году.

На иск структуры к организаторам СМИ обратили внимание 27 января, когда в Facebook распространился пост  идеолога фестиваля Сергея Полтавского, в котором тот рассказал, что происходящее вызывает у него вопросы. В присланном РАО иске специалисты сообщают, что на концерте в сентябре 2019 года в московском центре «Дом» участники фестиваля якобы исполнили четыре произведения некоего Руста Фазинского без его согласия. При этом такого композитора получившие бумагу музыканты не знают, а вот человек с похожим именем – альтист Руст Позюмский – их друг и один из главных участников «Viola is my life». Перечисленные авторским обществом композиции он в этом году играл лично.

«В этот раз он исполнил собственные произведения из цикла «Песни» – канты Березка, Дубок и др. Руст дал разрешения нам и себе (потому что мы одновременно являемся организаторами фестиваля) на исполнение своей музыки. Эта чудесная организация считает, что мы исполнили 4 песни некоего Руста Фазинского и требует за них 160000 рублей, по 40000 рублей за песню! По признанию же настоящего автора, Руста Позюмского, это успех, никогда еще его творчество не было так высоко оценено в денежном эквиваленте!» – иронизируют в посте основатели фестиваля и отмечают, что разрешения на исполнение отправляли в РАО заранее.

Претензии вызвало и то, что на вечере прозвучали и «Картины хирургической операции» французского композитора XVIII века Марена Маре. За «нарушение» авторского права в РАО просят выплатить 40 тысяч рублей. В бумагах, присланных представителями общества, в колонке «исполнители», помимо Руста Фазинского, также значатся современные музыканты Анна Орлова и Алиса Тен. При этом музыка Марена Маре в любом случае является мировым достоянием. Он умер в 1728 году, а, согласно статье 1282 Гражданского кодекса, исключительное право на произведение истекает через 70 лет после смерти автора.


«Возможно, вы скажете: «С кем не бывает, в РАО работают обычные люди, ну перепутали господина Марена Маре с Жаном Маре», – возможно, так и было», – озвучили возможную причину ошибки создатели фестиваля. Фамилия известного актёра Жана Маре, действительно, более знакома широкой публике – он умер в 1998 году и, в частности, играл в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи.

Соотнести автора с композицией специалисты не смогли и в ещё одном случае: перечисляя «нарушения», в первой строке указали произведение под названием Against. Однако вместо имени её создателя, композитора Анны Поспеловой, назвали ансамбль Kymatic. Как сообщают идеологи Viola is my life, автор музыки присутствовала на осеннем концерте лично, документы-разрешения на использование композиции подписывала, а потому речи о нарушении авторских прав идти тут тоже не может.

«Ведь это так клёво требовать деньги за несуществующего композитора, чтобы оставить их себе! /.../ РАО даже не потрудилось установить настоящих авторов, чтобы узнать, например, в каком веке они жили. Это лишний раз доказывает непрофессионализм и рейдерскую манеру ведения дел РАО», – подытожили произошедшее музыканты.

Из «Российского Авторского Общества» ранее вышел  исполнитель Баста. Он был недоволен тем, что представитель организации на местах во время концертного тура в 2016 году разговаривали с ним «в форме рэкета» – резко, угрожающе и с применением шантажа. Как сообщил в Facebook Сергей Полтавский, он связался с «Российским Авторским Обществом», чьи представители, предположительно, выйдут с ним на связь 27 января.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПСК
      24.01.2020 17:57

      Культурно-досуговый центр Green Park откроется в Славянке летом

      Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) Green Park в Славянке выходит на завершающую стадию.
      АО «Альфа-Банк»
      24.01.2020 15:57

      Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

      Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      24.01.2020 14:36

      Компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию школу в ЖК NEWПИТЕР

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в Объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в жилом квартале NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.
      Setl Group
      24.01.2020 14:12

      Премьера от «Петербургской Недвижимости»: малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

      Компания вывела на рынок уникальный малоэтажный квартал в европейском стиле, который станет продолжением популярного ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Квартиры в новом проекте будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Цены — от 2,45 млн рублей.
      Группа «Эталон»
      24.01.2020 12:10

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в двухуровневой подземной автостоянке жилого комплекса Галактика Pro, который возводится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      24.01.2020 11:58

      «Отделстрой» признан Благотворителем 2019 года

      По итогам 2019 года компании «Отделстрой» в лице Генерального директора Марка Окуня присуждено звание Благотворитель года. Так благотворительный фонд «Спасение» отметил вклад «Отделстрой» в здоровье подрастающего поколения.
      фото предоставлено: Компания Л1
      24.01.2020 11:40

      Студенты СПБГУ создадут проекты для ЖК «Лондон Парк» и «Премьер Палас»

      Темами дипломных работ студентов Санкт-Петербургского государственного университета стали проекты дизайна интерьера физкультурно-оздоровительного центра и организации общественного пространства в объекте исторического наследия, расположенных на территории двух жилых комплексов Компании Л1.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.01.2020 11:24

      Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия Банка в регионе

      Сегодня, 24 января 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.
      ГК «КВС»
      24.01.2020 10:53

      Паркинг в Клубном доме Б57 теперь можно приобрести в ипотеку

      Приобрести машиноместо в подземном паркинге Клубного дома Б57 у парка Победы теперь можно в ипотеку. Группа компаний «КВС» получила аккредитацию шести банков по программам кредитования машиномест.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      23.01.2020 18:00

      Новоселье раньше срока

      В Пушкинском районе на Царскосельских холмах началось заселение нового малоэтажного жилого комплекса. С 20 января 2020 года участники долевого строительства «Образцового квартала 5» получают ключи.
      Компания Л1
      23.01.2020 16:45

      Банки снижают ставки на квартиры в жилых комплексах Компании Л1

      Сразу несколько банков снизили ставки по ипотеке на квартиры в ряде объектов Компании Л1.
      фото предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
      23.01.2020 11:45

      «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок под офисную недвижимость

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок в Адмиралтейском районе. Здесь застройщик планирует построить бизнес-центр общей площадью 10,7 тыс.кв.м. Сделка была закрыта в декабре 2019 года.