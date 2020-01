РАО подало иск к музыкальному фестивалю за придуманного человека и композитора XVIII века

Общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) потребовала 320 тысяч рублей с частного фестиваля альтернативной виольной музыки Viola is my life за исполнение музыки несуществующего композитора и нарушение авторских прав малоизвестного французского композитора Марена Маре, который умер в 1728 году.

На иск структуры к организаторам СМИ обратили внимание 27 января, когда в Facebook распространился пост идеолога фестиваля Сергея Полтавского, в котором тот рассказал, что происходящее вызывает у него вопросы. В присланном РАО иске специалисты сообщают, что на концерте в сентябре 2019 года в московском центре «Дом» участники фестиваля якобы исполнили четыре произведения некоего Руста Фазинского без его согласия. При этом такого композитора получившие бумагу музыканты не знают, а вот человек с похожим именем – альтист Руст Позюмский – их друг и один из главных участников «Viola is my life». Перечисленные авторским обществом композиции он в этом году играл лично.

«В этот раз он исполнил собственные произведения из цикла «Песни» – канты Березка, Дубок и др. Руст дал разрешения нам и себе (потому что мы одновременно являемся организаторами фестиваля) на исполнение своей музыки. Эта чудесная организация считает, что мы исполнили 4 песни некоего Руста Фазинского и требует за них 160000 рублей, по 40000 рублей за песню! По признанию же настоящего автора, Руста Позюмского, это успех, никогда еще его творчество не было так высоко оценено в денежном эквиваленте!» – иронизируют в посте основатели фестиваля и отмечают, что разрешения на исполнение отправляли в РАО заранее.

Претензии вызвало и то, что на вечере прозвучали и «Картины хирургической операции» французского композитора XVIII века Марена Маре. За «нарушение» авторского права в РАО просят выплатить 40 тысяч рублей. В бумагах, присланных представителями общества, в колонке «исполнители», помимо Руста Фазинского, также значатся современные музыканты Анна Орлова и Алиса Тен. При этом музыка Марена Маре в любом случае является мировым достоянием. Он умер в 1728 году, а, согласно статье 1282 Гражданского кодекса, исключительное право на произведение истекает через 70 лет после смерти автора.





«Возможно, вы скажете: «С кем не бывает, в РАО работают обычные люди, ну перепутали господина Марена Маре с Жаном Маре», – возможно, так и было», – озвучили возможную причину ошибки создатели фестиваля. Фамилия известного актёра Жана Маре, действительно, более знакома широкой публике – он умер в 1998 году и, в частности, играл в «Ускользающей красоте» Бернардо Бертолуччи.

Соотнести автора с композицией специалисты не смогли и в ещё одном случае: перечисляя «нарушения», в первой строке указали произведение под названием Against. Однако вместо имени её создателя, композитора Анны Поспеловой, назвали ансамбль Kymatic. Как сообщают идеологи Viola is my life, автор музыки присутствовала на осеннем концерте лично, документы-разрешения на использование композиции подписывала, а потому речи о нарушении авторских прав идти тут тоже не может.

«Ведь это так клёво требовать деньги за несуществующего композитора, чтобы оставить их себе! /.../ РАО даже не потрудилось установить настоящих авторов, чтобы узнать, например, в каком веке они жили. Это лишний раз доказывает непрофессионализм и рейдерскую манеру ведения дел РАО», – подытожили произошедшее музыканты.

Из «Российского Авторского Общества» ранее вышел исполнитель Баста. Он был недоволен тем, что представитель организации на местах во время концертного тура в 2016 году разговаривали с ним «в форме рэкета» – резко, угрожающе и с применением шантажа. Как сообщил в Facebook Сергей Полтавский, он связался с «Российским Авторским Обществом», чьи представители, предположительно, выйдут с ним на связь 27 января.