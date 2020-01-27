Бизнесмен Тютин готовится к суду за заказы на убийство компаньона, его жены, детей и собственной племянницы

Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела о расправе над семьёй из четырёх человек в Ленобласти. Спустя почти 15 лет перед судом предстанут предполагаемый исполнитель и заказчик, которого поймали за подготовкой нового убийства.

Как сообщает городской СК 27 января, в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения переданы материалы в отношении 63-летнего гендиректора агентства недвижимости «Троицкий дом» Александра Тютина и его 42-летнего знакомого Александра Зотова. Им вменяют убийства, при этом организатором видят предпринимателя.

Тютина поймали во время следственного эксперимента в октябре 2018 года. Тогда он якобы был озабочен финансовыми претензиями родственницы, которая настроилась через суд истребовать с него долг в 8 млн рублей. По версии следствия, Тютин задумал решить проблему радикально и за 600 тысяч рублей подыскал для племянницы киллера, в роли которого выступил оперативник.

В СК после задержания раскрыли, насколько требовательным заказчиком оказался бизнесмен: убийство он хотел видеть лично. «Фонтанка» рассказывала о задержании Тютина и о его откровениях: он признал не только заказ на племянницу бывшей жены, но и причастность к убийству четырёх человек в 2005 году. Исполнителем назвал Александра Зотова.





В августе 2005 года в дачном доме садоводческого товарищества «Серебряный ручей» в Всеволожском районе Ленинградской области были найдены тела Дмитрия Зейналова, его жены и 14-летней дочери и 11-летнего сына. Убийца орудовал топором, стрелял из автомата Калашникова и заработал 10 тысяч долларов.