Коронавирус заразил туриндустрию. До Петербурга не доедут 150 тысяч гостей из Поднебесной

Потери для городской экономики могли бы исчисляться миллиардами рублей, но доходы от китайского туризма благодаря серым схемам и так идут в обход Северной столицы. Коронавирус дает шанс вскрыть масштаб проблемы, считают эксперты.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

О том, что петербургская индустрия гостеприимства на ближайшие два месяца может лишиться китайских туристов, сообщили участники рынка и подтвердили в Смольном. По словам заместителя главы комитета по развитию туризма Наны Гвичия, с 27 января въезд организованных групп из Поднебесной в рамках безвизового режима приостановлен. В электронной системе, в которую заносятся данные о таких путешественниках, сведения о гостях аннулированы, как минимум до конца февраля.

Официального уведомления на этот счет власти КНР не рассылали: 24 января появилось сообщение только о запрете продажи новых туров внутри страны и за рубеж. Информагентства сообщают о решении властей Китая со ссылкой на телеканал CGTN. Отправка за рубеж групп туристов прекращается, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

По словам участников рынка, ситуация стала для них сюрпризом. «Китайские туроператоры заносят в систему списки своих туристов, российская сторона распечатывает, заверяет, и по этим спискам группы въезжают. Ночью правительство КНР аннулировало эти списки, никто не может въехать», – рассказывает глава петербургской компании «Бест драйв» Кира Журавская. По её словам, оператор ожидал в феврале 50 групп примерно на 2000 человек.

«Последняя группа заехала в субботу, 25-го, 29-го – в среду – уже никого не будет, – говорит директор компании Fremad Russia Елена Потапенко. По её словам, с конца января по февраль предприятие рассчитывало принять в Петербурге около 200 китайских туристов. «Информации о приказе или распоряжении, на основании которого это делается, нет: ждем от китайских партнеров», – отмечает она.





Но оценки количества гостей из Поднебесной, которых может лишиться Северная столица, разнятся. По данным Смольного, в январе Петербург посетят 4 тысячи туристов из Китая (с учетом тех, кто успел въехать до 27 января). В списках на февраль было заявлено около 7 тысяч человек. «Около 7 тысяч будут потери, если весь февраль будут запрещены перелеты», – отметила Нана Гвичия.

Сейчас в России находится около 8 тысяч китайских туристов, из них 2 тысячи в Петербурге, говорят в Ассоциация содействия русско-китайскому туризму. Но ограничения на въезд могут продлиться до конца первого квартала. «Законопослушные китайские операторы отменяют туры уже и на март. Это повторяет ситуацию 2002 года, когда из-за эпидемии выезд за рубеж был приостановлен на 2–3 месяца», – комментирует представитель организации Роман Лыжин. По его словам, в 2019 году в феврале-марте Россию посетили 225 тысяч китайских туристов, из них примерно 150 тысяч побывали в Петербурге. Как минимум, такое же количество можно было бы ожидать и в этом году.

Расхождение со статистикой Смольного объясняется тем, что власти учитывают только тех путешественников, которые прилетают непосредственно в Петербург. Но основная масса гостей из Поднебесной прилетает в Москву, а в Северную столицу добирается на поезде. Ранее генеральный консул Китая в Петербурге Чжан Вэй сообщил, что в 2019 году Северная столица приняла 1,3 млн китайцев, что коррелирует с оценками ассоциации.

По словам операторов, те туристы, которые уже приехали в Россию, не будут прерывать программы и покидать страну досрочно. В целом ситуация спокойная, хотя, к примеру, отельеры проявляют нервозность. «В «Хэптоне» у всех туристов из Китая замеряли температуру, но они относятся с пониманием, не буянят, спокойно проверяются», – говорит Кира Журавская. В Ассоциации содействия русско-китайскому туризму рассказали, что получают звонки от гостиниц с вопросом, что делать с приезжающими гостями из Поднебесной. Но пока дают совет ждать. «Ростуризм должен дать указание, что делать с гражданами КНР, которые находятся здесь. Но было бы хорошо, если бы китайская сторона проявила социальную ответственность и понимала, что они немножко нервируют местное население», – отмечает Роман Лыжин.

Но, кажется, китайцы уже сами осознали исходящую от них угрозу. Во всяком случае, туристы, встреченные корреспондентом «Фонтанки» в Эрмитаже в минувшую субботу, поголовно носили марлевые повязки. Российские посетители старались обходить их стороной и не сталкиваться в узких коридорах.

Очевидно, что массовый запрет на въезд организованных китайских туристов ударит по туристическому бизнесу. Но сами участники рынка пока затрудняются оценить потери. «Под них забронированы отели, куплены билеты РЖД, все приходится аннулировать», – говорит Кира Журавская. По её словам, пока большинство партнеров идут навстречу и штрафных санкций не выставляют. «Но как быть с РЖД, пока неясно, таких ситуаций еще не было», – говорит она.

«Сейчас низкий сезон и нет овербукинга. Так что можно договориться с ресторанами, отелями, транспортом об отмене без штрафов», – считают в «Тари-Тур». Менее оптимистично настроены в Fremad Russia. По словам Елены Потапенко, все будет зависеть от того, дадут ли власти КНР официальные разъяснения. «Без этого никакие наши организации нам денег не вернут», – считает она. Говорить о наступлении форс-мажорных обстоятельств можно будет после того, как правительство КНР выпустит официальное уведомление о запрете вылетов, подтвердила Нана Гвичия.





Отельеры пока не готовы говорить о потерях и условиях, на которых готовы отменять ранее заключенные договоренности с туроператорами. Так, в Wenaas Group, которой принадлежат гостиницы «Парк Инн Пулковская» и «Парк Инн Прибалтийская», сообщили, что получили уведомление о том, что китайские группы не приедут, но иных комментариев не предоставили.

По оценкам, турист тратит в Петербурге от 100 до 300 евро в день, без учета гостиниц. Стоимость одноместного размещения в трехзвездочном отеле составляет около 2400 рублей за ночь, или 34 евро. В среднем организованные китайские туристы проводят в Северной столице три дня, говорят участники рынка. Таким образом, суммарные потери для городской экономики в феврале-марте можно оценить в 105 млн евро, или 7,4 млрд рублей.

Но есть одно «но». По мнению петербургских игроков, значительной части этих денег Петербург все равно бы не увидел. Обслуживающие гостей из Поднебесной рестораны и магазины зачастую работают в теневом секторе экономики, и потраченные в них деньги даже не покидают пределы КНР, показало расследование «Фонтанки». Еще в Китае туристы оставляют определенную сумму в виде своеобразного депозита, и в России могут уже не думать об оплате товаров. Ранее потери российской экономики от таких схем оценивались в от 90 до 140 млрд рублей, говорят в Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. «Сейчас будет возможность осознать, насколько прибыльным является китайский турист для российского бизнеса. Потому что мы будем видеть, какое будет сокращение и как это скажется на официальных доходах города», – комментирует Роман Лыжин.

Музеи, которые неоднократно жаловались на засилье китайцев, о своих ожиданиях говорить пока не готовы. В ГМЗ «Царское Село» подсчет гостей ведут неделями, а данные за минувшие семь дней не показательны. «Пока трудно сказать, у нас и так сейчас низкий сезон – очередей нет, туристы идут себе тихонечко и идут. Было бы заметно, если бы сейчас было лето», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе. Оценить ситуацию с возможными отменами экскурсий в ГМЗ также затруднились: музей заключает договоры с турфирмами, а те не указывают, из какой страны приезжает группа.

В Русском музее сообщили, что, в принципе, не страдают от наплыва гостей из Китая. Но в целом число посещений растет: за выходные 18–19 января в музей пришли 13 224 человека (из них 320 иностранцев), а за минувшие выходные, 25–26 января, – 14 338 (из них 470 иностранцев). Получить комментарий у Эрмитажа не удалось: понедельник в музее выходной день.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

По данным Reuters, на 27 января коронавирус 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на инфекцию в России выявили 22 января, но в итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.