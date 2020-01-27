Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 62.34р
68.78р
21:11 27.01.2020
Расширенный поиск

Бизнес
27.01.2020 19:21
Печать

Коронавирус заразил туриндустрию. До Петербурга не доедут 150 тысяч гостей из Поднебесной

Потери для городской экономики могли бы исчисляться миллиардами рублей, но доходы от китайского туризма благодаря серым схемам и так идут в обход Северной столицы. Коронавирус дает шанс вскрыть масштаб проблемы, считают эксперты.

Коронавирус заразил туриндустрию. До Петербурга не доедут 150 тысяч гостей из Поднебесной

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

О том, что петербургская индустрия гостеприимства на ближайшие два месяца может лишиться китайских туристов, сообщили участники рынка и подтвердили в Смольном. По словам заместителя главы комитета по развитию туризма Наны Гвичия, с 27 января въезд организованных групп из Поднебесной в рамках безвизового режима приостановлен. В электронной системе, в которую заносятся данные о таких путешественниках, сведения о гостях аннулированы, как минимум до конца февраля. 

Официального уведомления на этот счет власти КНР не рассылали: 24 января появилось сообщение только о запрете продажи новых туров внутри страны и за рубеж. Информагентства сообщают о решении властей Китая со ссылкой на телеканал CGTN. Отправка за рубеж групп туристов прекращается, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

По словам участников рынка, ситуация стала для них сюрпризом. «Китайские туроператоры заносят в систему списки своих туристов, российская сторона распечатывает, заверяет, и по этим спискам группы въезжают. Ночью правительство КНР аннулировало эти списки, никто не может въехать», – рассказывает глава петербургской компании «Бест драйв» Кира Журавская. По её словам, оператор ожидал в феврале 50 групп примерно на 2000 человек.

«Последняя группа заехала в субботу, 25-го, 29-го – в среду – уже никого не будет, – говорит директор компании Fremad Russia Елена Потапенко. По её словам, с конца января по февраль предприятие рассчитывало принять в Петербурге около 200 китайских туристов.  «Информации о приказе или распоряжении, на основании которого это делается, нет: ждем от китайских партнеров», – отмечает она.


Но оценки количества гостей из Поднебесной, которых может лишиться Северная столица, разнятся. По данным Смольного, в январе Петербург посетят 4 тысячи туристов из Китая (с учетом тех, кто успел въехать до 27 января). В списках на февраль было заявлено около 7 тысяч человек. «Около 7 тысяч будут потери, если весь февраль будут запрещены перелеты», – отметила Нана Гвичия.

Сейчас в России находится около 8 тысяч китайских туристов, из них 2 тысячи в Петербурге, говорят в Ассоциация содействия русско-китайскому туризму. Но ограничения на въезд могут продлиться до конца первого квартала. «Законопослушные китайские операторы отменяют туры уже и на март. Это повторяет ситуацию 2002 года, когда из-за эпидемии выезд за рубеж был приостановлен на 2–3 месяца», – комментирует представитель организации Роман Лыжин. По его словам, в 2019 году в феврале-марте Россию посетили 225 тысяч китайских туристов, из них примерно 150 тысяч побывали в Петербурге. Как минимум, такое же количество можно было бы ожидать и в этом году. 

Расхождение со статистикой Смольного объясняется тем, что власти учитывают только тех путешественников, которые прилетают непосредственно в Петербург. Но основная масса гостей из Поднебесной прилетает в Москву, а в Северную столицу добирается на поезде. Ранее генеральный консул Китая в Петербурге Чжан Вэй сообщил, что в 2019 году Северная столица приняла 1,3 млн китайцев, что коррелирует с оценками ассоциации. 

По словам операторов, те туристы, которые уже приехали в Россию, не будут прерывать программы и покидать страну досрочно. В целом ситуация спокойная, хотя, к примеру, отельеры проявляют нервозность. «В «Хэптоне» у всех туристов из Китая замеряли температуру, но они относятся с пониманием, не буянят, спокойно проверяются», – говорит Кира Журавская. В Ассоциации содействия русско-китайскому туризму рассказали, что получают звонки от гостиниц с вопросом, что делать с приезжающими гостями из Поднебесной. Но пока дают совет ждать. «Ростуризм должен дать указание, что делать с гражданами КНР, которые находятся здесь. Но было бы хорошо, если бы китайская сторона проявила социальную ответственность и понимала, что они немножко нервируют местное население», – отмечает Роман Лыжин.

Но, кажется, китайцы уже сами осознали исходящую от них угрозу. Во всяком случае, туристы, встреченные корреспондентом «Фонтанки» в Эрмитаже в минувшую субботу, поголовно носили марлевые повязки. Российские посетители старались обходить их стороной и не сталкиваться в узких коридорах.

Очевидно, что массовый запрет на въезд организованных китайских туристов ударит по туристическому бизнесу. Но сами участники рынка пока затрудняются оценить потери. «Под них забронированы отели, куплены билеты РЖД, все приходится аннулировать», – говорит Кира Журавская. По её словам, пока большинство партнеров идут навстречу и штрафных санкций не выставляют. «Но как быть с РЖД, пока неясно, таких ситуаций еще не было», – говорит она.  

«Сейчас низкий сезон и нет овербукинга. Так что можно договориться  с ресторанами, отелями, транспортом об отмене без штрафов», – считают в «Тари-Тур». Менее оптимистично настроены в Fremad Russia. По словам Елены Потапенко, все будет зависеть от того, дадут ли власти КНР официальные разъяснения. «Без этого никакие наши организации нам денег не вернут», – считает она. Говорить о наступлении форс-мажорных обстоятельств можно будет после того, как правительство КНР выпустит официальное уведомление о запрете вылетов, подтвердила Нана Гвичия. 


Отельеры пока не готовы говорить о потерях и условиях, на которых готовы отменять ранее заключенные договоренности с туроператорами. Так, в Wenaas Group, которой принадлежат гостиницы «Парк Инн Пулковская» и «Парк Инн Прибалтийская», сообщили, что получили уведомление о том, что китайские группы не приедут, но иных комментариев не предоставили.

По оценкам, турист тратит в Петербурге от 100 до 300 евро в день, без учета гостиниц. Стоимость одноместного размещения в трехзвездочном отеле составляет около 2400 рублей за ночь, или 34 евро. В среднем организованные китайские туристы проводят в Северной столице три дня, говорят участники рынка. Таким образом, суммарные потери для городской экономики в феврале-марте можно оценить в 105 млн евро, или 7,4 млрд рублей. 

Но есть одно «но». По мнению петербургских игроков, значительной части этих денег Петербург все равно бы не увидел. Обслуживающие гостей из Поднебесной рестораны и магазины зачастую работают в теневом секторе экономики, и потраченные в них деньги даже не покидают пределы КНР, показало расследование «Фонтанки». Еще в Китае туристы оставляют определенную сумму в виде своеобразного депозита, и в России могут уже не думать об оплате товаров. Ранее потери российской экономики от таких схем оценивались в от 90 до 140 млрд рублей, говорят в Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. «Сейчас будет возможность осознать, насколько прибыльным является китайский турист для российского бизнеса. Потому что мы будем видеть, какое будет сокращение и как это скажется на официальных доходах города», – комментирует Роман Лыжин. 

Музеи, которые неоднократно жаловались на засилье китайцев, о своих ожиданиях говорить пока не готовы. В ГМЗ «Царское Село» подсчет гостей  ведут неделями, а данные за минувшие семь дней не показательны. «Пока трудно сказать, у нас и так сейчас низкий сезон – очередей нет, туристы идут себе тихонечко и идут. Было бы заметно, если бы сейчас было лето», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе. Оценить ситуацию с возможными отменами экскурсий в ГМЗ также затруднились: музей заключает договоры с турфирмами, а те не указывают, из какой страны приезжает группа. 

В Русском музее сообщили, что, в принципе, не страдают от наплыва гостей из Китая. Но в целом число посещений растет: за выходные 18–19 января в музей пришли 13 224 человека (из них 320 иностранцев), а за минувшие выходные, 25–26 января, – 14 338 (из них 470 иностранцев). Получить комментарий у Эрмитажа не удалось: понедельник в музее выходной день.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»

Справка: 

По  данным Reuters, на 27 января коронавирус 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на инфекцию в России выявили 22 января, но в итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует  россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.  

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      27.01.2020 15:44

      Каждый второй проект комфорт-класса предполагает дворы без машин

      За последние три года количество жилых комплексов, в которых запланированы дворы без машин, выросло в два раза. Сейчас на рынке Петербурга их доля составляет около половины, следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».
      ГК «Ленстройтрест»
      27.01.2020 14:40

      ГК «Ленстройтрест» предоставляет дополнительную скидку на квартиры

      В течение 2020 года клиенты, самостоятельно получившие одобрение на предоставление ипотечного кредита и приобретающие с его помощью квартиру в объектах ГК «Ленстройтрест» через платформу «ДомКлик», могут получить скидку в размере 1% от итоговой стоимости жилья.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      27.01.2020 14:12

      Группа «Эталон» приняла участие в организации памятных мероприятий в канун 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда

      27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками.
      ПСК
      24.01.2020 17:57

      Культурно-досуговый центр Green Park откроется в Славянке летом

      Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) Green Park в Славянке выходит на завершающую стадию.
      АО «Альфа-Банк»
      24.01.2020 15:57

      Альфа-Банк обучит за год 20 тысяч сотрудников

      Альфа-Банк открыл новый корпоративный университет — Альфа-Академию. Классы Академии спроектированы и оснащены по современным стандартам и позволяют проводить занятия в разных форматах, в том числе с применением методов нейрографики и плейбэк-театра.
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      24.01.2020 14:36

      Компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию школу в ЖК NEWПИТЕР

      Компания «СТ-Новоселье», входящая в Объединение «Строительный трест», получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в жилом квартале NEWПИТЕР в Ломоносовском районе Ленинградской области.
      Setl Group
      24.01.2020 14:12

      Премьера от «Петербургской Недвижимости»: малоэтажный квартал «Солнечный город. Резиденции»

      Компания вывела на рынок уникальный малоэтажный квартал в европейском стиле, который станет продолжением популярного ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. Квартиры в новом проекте будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Цены — от 2,45 млн рублей.
      Группа «Эталон»
      24.01.2020 12:10

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в двухуровневой подземной автостоянке жилого комплекса Галактика Pro, который возводится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      24.01.2020 11:58

      «Отделстрой» признан Благотворителем 2019 года

      По итогам 2019 года компании «Отделстрой» в лице Генерального директора Марка Окуня присуждено звание Благотворитель года. Так благотворительный фонд «Спасение» отметил вклад «Отделстрой» в здоровье подрастающего поколения.
      фото предоставлено: Компания Л1
      24.01.2020 11:40

      Студенты СПБГУ создадут проекты для ЖК «Лондон Парк» и «Премьер Палас»

      Темами дипломных работ студентов Санкт-Петербургского государственного университета стали проекты дизайна интерьера физкультурно-оздоровительного центра и организации общественного пространства в объекте исторического наследия, расположенных на территории двух жилых комплексов Компании Л1.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      24.01.2020 11:24

      Банк «Санкт-Петербург» в Новосибирске представил новую стратегию присутствия Банка в регионе

      Сегодня, 24 января 2020 года, Банк «Санкт-Петербург» открыл филиал в Новосибирске и представил новую стратегию развития в регионе.
      ГК «КВС»
      24.01.2020 10:53

      Паркинг в Клубном доме Б57 теперь можно приобрести в ипотеку

      Приобрести машиноместо в подземном паркинге Клубного дома Б57 у парка Победы теперь можно в ипотеку. Группа компаний «КВС» получила аккредитацию шести банков по программам кредитования машиномест.