Вторичное жилье в Петербурге дорожает быстрее новостроек. Но не всё

Вторичная недвижимость по итогам 2019 года обогнала новостройки по темпам роста цен на жилье.

Как сообщиили «Фонтанке» в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» 27 января, средняя цена на петербургском вторичном рынке в классе масс-маркет в декабре достигла 114,7 тыс. рублей за квадратный метр, прибавив 13% с начала 2019 года. В пригороде подорожание составило 17,4%, но средняя цена остается ниже городской – 88,1 тыс. рублей за «квадрат».

Тренд подтверждают и в Группе RBI – по подсчетам аналитиков компании, вторичка подорожала на 14%, тогда как жилье бизнес-класса стало стоить на 9% больше, а комфорт-класса – на 11%. Как сообщает Вера Серёжина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»), предпосылок к изменению этого тренда нет.

По словам руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольги Трошевой, на повышение средней цены влияет, в первую очередь, удорожание «новой вторички» – то есть квартир в домах, построенных не более 10 лет назад. Сейчас их доля уже более 40% в объеме предложения по городу, а в пригороде – более половины. При этом повышение средних цен на вторичном рынке приводит к росту цен и на первичном рынке у всех застройщиков. Но при этом на старую вторичку, «хрущевки» или «брежневки» цены так активно не растут, так как они не востребованы у инвесторов.