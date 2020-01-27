Глава РАН предупреждает о возможности глобальной эпидемии коронавируса в начале весны. В РФ сто человек с подозрением на заболевание

Глава Российской академии наук полагает, что темпы распространения 2019-nCoV могут привести к распространению китайского коронавируса в глобальном масштабе уже через несколько недель.

«Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию», – цитирует 27 января заявление Александра Сергеева «Интерфакс».

Глава РАН уверен, что всем странам необходимо сотрудничать в рамках Всемирной ассоциации здравоохранения для борьбы с 2019-nCoV.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент в России всего 100 человек с подозрением на новый коронавирус. «Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещён в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания… Ни в одном случае не был установлен специфический вирус, о котором мы сегодня с вами говорим, коронавирус», – заявила глава ведомства Анна Попова в комментарии RT.





По последним данным, которые 27 января приводит Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».