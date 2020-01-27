На оформление финской визы уйдёт до 11 дней

Срок оформления визы в Финляндию на текущей неделе (27–31 января) составляет 9–11 дней, сообщили в дипмиссии в Петербурге.

По данным Генерального консульства Финляндии, при подаче пакета документов в понедельник, 27 января, шенген можно будет забрать уже через девять дней, 5 февраля. Те, кто обратится с заявлением на визу в четверг или пятницу, 30–31 января, получит её 10–11 февраля.

Подача документов Выдача документов 27.01. 05.02. 28.01. 06.02. 29.01. 07.02. 30.01. 10.02. 31.01. 11.02.

Напомним, в феврале вступает в силу новый Шенгенский визовый кодекс, который даст преимущества туристам, выполняющим все требования, – "порядочные" путешественники смогут получить визу сроком на пять лет. Также МИД Финляндии переходит на новую информационную систему, что может привести к временному увеличению сроков обработки визовых заявлений при подаче в конце февраля – начале марта.



