На оформление финской визы уйдёт до 11 дней
Срок оформления визы в Финляндию на текущей неделе (27–31 января) составляет 9–11 дней, сообщили в дипмиссии в Петербурге.
По данным Генерального консульства Финляндии, при подаче пакета документов в понедельник, 27 января, шенген можно будет забрать уже через девять дней, 5 февраля. Те, кто обратится с заявлением на визу в четверг или пятницу, 30–31 января, получит её 10–11 февраля.
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Подача документов
|Выдача документов
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27.01.
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05.02.
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28.01.
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06.02.
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29.01.
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07.02.
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30.01.
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10.02.
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31.01.
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11.02.
Напомним, в феврале вступает в силу новый Шенгенский визовый кодекс, который даст преимущества туристам, выполняющим все требования, – "порядочные" путешественники смогут получить визу сроком на пять лет. Также МИД Финляндии переходит на новую информационную систему, что может привести к временному увеличению сроков обработки визовых заявлений при подаче в конце февраля – начале марта.
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