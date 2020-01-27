Происшествия
Актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в «Мэри Поппинс, до свидания» и «Военно-полевом романе», пропала в Мексике
О том, что 63-летняя актриса сутки не выходит на связь, сообщил в её Instagram пиар-менеджер Андрейченко.
ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.? ? Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко
«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – пишет PR-директор Ян Трунцев (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).
Мужчина также пытается связаться как с русскими, которые живут в указанном районе, так и с сыном Андрейченко. Также представитель пытается подать заявление в полицию.
Справка:
Наталья Андрейченко – заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».