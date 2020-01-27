Актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в «Мэри Поппинс, до свидания» и «Военно-полевом романе», пропала в Мексике

О том, что 63-летняя актриса сутки не выходит на связь, сообщил в её Instagram пиар-менеджер Андрейченко.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – пишет PR-директор Ян Трунцев (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Мужчина также пытается связаться как с русскими, которые живут в указанном районе, так и с сыном Андрейченко. Также представитель пытается подать заявление в полицию.



