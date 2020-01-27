Закрытый пункт пропуска на границе РФ и КНР временно откроют для эвакуации россиян. В эпицентре коронавируса остаются 140 соотечественников

Правительство Амурской области сообщило, что 1 февраля международный КПП Благовещенск – Хэйхэ откроют для того, чтобы граждане России смогли вернуться на родину.

«Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки РФ, при активном участии Генерального консульства Российской Федерации в городе Харбине, с китайской стороной была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск», – сообщается 27 января на сайте региональных властей.

В правительстве области отметили, что договоренность об открытии границы была достигнута после звонков россиян, которые остаются в соседней стране. Среди пассажиров будет и «девушка с подозрением на острое воспаление аппендицита». С группой возвращающихся россиян поедет врач. Ранее Благовещенск – Хэйхэ был закрыт из-за того, что в приграничной провинции Хэйлунцзян объявлена ЧС из-за коронавируса.

По данным российской дипмиссии в Китае, в эпицентре 2019-nCoV – провинции Хубэй и городе Ухань – остаются 140 граждан России.



