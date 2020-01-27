Губернатор Подмосковья навестил шереметьевских подкидышей и пообещал трудоустроить их отца

Андрей Воробьев на своей странице в Instagram написал, что посетил двух мальчиков, которых накануне нашли в столичном аэропорту. Во время совместного завтрака губернатор Московской области пообещал детям трудоустроить их отца.

«Утром посетил ребят, Владика и Ваню, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Запеканку съели, а клубнику раздали всем ребятам из соседних палат!) Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», – написал политик на своей странице.

Однако до того, как мужчине найдут работу, ему еще придется ответить в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела об «оставлении детей в опасности».





Мальчиков 5 и 8 лет нашли вчера в аэропорту Шереметьево. В рюкзаке у одного из детей была записка от отца, который привез их аж из Комсомольска-на-Амуре, о том, что он не может их обеспечивать и просит за него оказать детям заботу. Как выяснили местные власти и силовики, мужчина остался с двумя детьми на руках после развода. Работал вахтовым методом, и иногда оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, но всегда забирал обратно.

Его супругу привлекали к административной ответственности после того, как она оставила малышей дома в 2017 году, а они уронили на пол чайник с горячей водой и получили ожоги. После развода с мужем женщина с детьми не общалась.



