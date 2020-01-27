Вместо Турции — в Польшу. Варшава покупает 32 истребителя F-35 у США

США частично решили проблему продажи истребителей пятого поколения F-35, которые планировалось поставить Турции. Она оказалась отлучена от проекта после закупки российских зенитно-ракетных систем С-400.

О том, что Польша потратит $4,6 млрд на покупку 32 американских истребителей пятого поколения F-35, заявил 27 января министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

M?wi?em, ?e b?d? ?Ju? w ten pi?tek, w D?blinie o godz. 15:00 podpisz? wart? 4,6 mld USD umow? na zakup 32 najnowocze?niejszych my?liwc?w pi?tej generacji F-35 pic.twitter.com/VhtKiI5Zo2 — Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) 27 января 2020 г.









«В эту пятницу в Демблине я подпишу контракт на сумму $4,6 млрд на покупку 32 современных истребителей F-35 пятого поколения», — написал глава военного ведомства.

Напомним, 18 июля 2019 года Минобороны США официально объявило о том, что поставки истребителей F-35 в Турцию заморожены, а обучение персонала и пилотов — приостановлено, хотя Турция ещё в 2011 году заключила с США контракт на поставку 100 новейших истребителей F-35 на 100 млрд долларов. Таким образом Соединённые Штаты реализовали свои угрозы, связанные с покупкой Турцией российских ЗРК С-400 «Триумф», которые начали поставляться в эту страну 12 июля прошлого года. О переговорах между Россией и Турцией касательно покупки комплексов С-400 впервые стало известно в 2016 году. Решение вооружиться российскими С-400 было принято после того, как турецкое военное ведомство не смогло закупить ЗРК у стран НАТО.

О решении Варшавы модернизировать часть своих Военно-воздушных сил с помощью американских истребителей стало известно в конце мая текущего года. Тогда Блащак отметил, что приобретение первой эскадрильи самолетов произойдет до 2026 года. Предполагается, что Польша закупает американские истребители, чтобы заменить ими свои старые МиГ-29 и Су-22. В рамках компании по перевооружению Варшава к 2026 году планирует вложить $47 млрд на закупку новой техники и оборудования.