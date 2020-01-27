Задача на деление. Кто и как собирает вторсырье в новостройках Петербурга

Пока мусорная реформа в целом по городу пробуксовывает, жители новостроек инициируют сортировку вторсырья и сдачу его на переработку, чаще всего — при поддержке УК и застройщиков.

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Повсеместному внедрению раздельного сбора мусора сегодня мешает бытовая непросвещенность, часто — нерентабельность такого бизнеса, а также отсутствие поощрения «сверху» со стороны властей. Но все чаще во дворах новостроек можно увидеть контейнеры для сортировки отходов, а значит, спрос на такую услугу есть.

Опытным путем

Раздельный сбор мусора обычно развивается там, где есть инициативные группы жильцов. И вообще большинство жителей новостроек приветствуют установку контейнеров для сортировки, рассказывают в пресс-службе Setl Group. Но многие по-прежнему считают процесс сложным и трудозатратным, а также опасаются, что это повлечет дополнительные расходы. Между тем, внедрив раздельный сбор можно даже сэкономить — управляющая компания заключает договор с оператором (подрядчиком) для раздельного сбора и транспортировки мусора, после чего тот за свой счет устанавливает накопители и вывозит собранные отходы на перерабатывающие предприятия. Управляющей компании остается только поддерживать площадки в чистоте, а контейнеры — в сохранности. При этом объемы обычных коммунальных отходов сокращаются, а значит, уменьшается и плата за их вывоз.

В Группе ЦДС приступили к реализации экологической программы в октябре 2019 года, а в 2020 году планируют охватить ей все свои жилые комплексы. Жители сами приходили в УК и просили поставить контейнеры для раздельного сбора, и даже более – предлагали подрядчиков. Так, например, было в ЖК «Муринский Посад» и ЦДС «Новое Мурино». Недавно контейнеры для пластиковых бутылок поставили даже на консультационных пунктах в жилых комплексах ЦДС «Полюстрово», ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Чёрная Речка», несмотря на то, что они еще только строятся — так рассчитывают привлечь внимание к теме экологии жителей соседних домов.

Принцип раздельного сбора отходов реализует с начала своей деятельности и УК «Капитель» в малоэтажном ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе, разделяя их на бытовые и строительные. При этом оба вида отходов вывозятся по единому тарифу. Ранее собственники, ремонтировавшие в своих квартирах, были вынуждены вывозить строительные отходы за свой счет.

— По просьбе жителей мы начали отдельный сбор картона, макулатуры и пластика, — говорит директор «ООО Управляющая компания «Капитель» Александр Зайцев. — При этом, если вывоз бытового мусора осуществляют специализированные организации по установленным тарифам, то вывозом картона, макулатуры и пластика занимаются индивидуальные предприниматели бесплатно для жителей, все собранное ими затем отправляется на переработку. Такой подход существенно снижает объем ТБО в стационарных контейнерах, что приводит к заметному снижению платы за вывозимый мусор. Если с вывозом бытового мусора и картона проблем не бывает, то, к сожалению, вывоз пластика происходит с перебоями, поэтому УК ищет более надежных операторов.

Он рассказывает, что жителям «Образцовых кварталов» понравилась идея, и уже появился запрос на сбор светодиодных, энергосберегающих ламп и батареек. Однако за вывоз таких отходов жильцам придётся платить. Вопрос установки контейнеров для них вынесут на обсуждение ближайшего собрания собственников.

В УК «КВС-Сервис» организовали 14 площадок для сбора пластика и макулатуры в жилых микрорайонах «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленобласти, жилом комплексе «Линкор» в квартале «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе и в ЖК «Gusi-Лебеди» в Приморском районе.

— Если инициатива по установке первых контейнеров шла от нас, то в «Ясно.Янино» жители сами попросили организовать такие площадки, говорит Вадим Ушаков, генеральный директор УК «КВС-Сервис». — Мы проводили опрос жителей, и 77% новоселов выразили готовность к экологическому сбору. В большинстве жилых комплексов в Петербурге под нашим управлением договор на вывоз ТКО заключен с компанией, у которой две линии сортировки мощностью 130 тысяч тонн в год. Наш оператор сам сортирует мусор, отбирает вторичное сырье и прессует его в кипы, а затем самостоятельно сдает на переработку. И только оставшиеся, практически безопасные отходы пятого класса отправляются компанией на собственный полигон для захоронения. Еще мы сотрудничаем с другими организациями по сбору вторсырья. Одна такая отвозят собранную бумагу на «Каменскую бумажно-картонную фабрику», а пластик — на переработку в другую компанию.

В «КВС-Сервис» отмечают, что благодаря правильно подготовленному для переработки пластику, сданному в отдельный контейнер, в основном контейнере высвобождается место. Поскольку в Санкт-Петербурге сейчас УК платит за вызов каждого контейнера, это позволяет экономить.

Не только жители и УК, но и сами переработчики мусора ищут себе поле для деятельности. «Если жилой комплекс достаточно большой, то он становится интересен для различных общественных организаций, внедряющих раздельный сбор мусора, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж ООО «Отделстрой». — По их инициативе в квартале могут появляться пункты по сбору батареек и лампочек, одежды, пластиковых бутылок, крышечек и пр. Также сейчас достаточно популярны мобильные пункты, которые принимают те или иные виды мусора по определенному расписанию».





Такие инициативы не обязательно являются прерогативой жителей или УК, считает Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК», они могут исходить и от застройщиков ещё до того, как дом будет заселён и даже построен.

— На начальной стадии строительства ЖК «Новый Невский» рядом с Невским проспектом, мы поддержали проект благоустройства новой мусорной площадки в этом квартале, несмотря на то, что у ЖК будет своя, — пояснил он. — Площадка в этом квартале была организована по принципу «поставили, где было место», близко к жилым домам, бросается в глаза и, например, не имеет необходимого для промывки дренажного колодца. Мы помогаем реализовать этот небольшой, но очень значимый для местных жителей проект.

Не все гладко

Все, кто решается на внедрение раздельного сбора, сталкиваются примерно с одинаковыми трудностями — например, не всегда высокое качество разделения отходов. В ЦДС отметили, что некоторые люди путают контейнеры для раздельного сбора с обычными и кидают туда несортированный мусор. Компания-партнер, которая вывозит отходы на переработку, может вообще отказаться от работы в таких жилых комплексах. Другая проблема — поиск надежной компании-заготовителя. Многие уходят из этого бизнеса, едва начав его, так как не получается выйти на окупаемость и ожидаемую доходность. Таким образом, для УК возникает риск лишиться партнера и возможности вывозить отходы на переработку. В Setl Group отмечают низкую сознательность и непонимание смысла процесса — некоторые жители смешивают отходы или вовсе их не разделяют, но пользуются при этом раздельными накопителями. Тем не менее, большинство жителей все же поддерживают тренд на экологичное и ответственное потребление.

— По мнению экспертов, в Петербурге сейчас недостаточно перерабатывающих заводов. Однако при разумном подходе наладить раздельный сбор мусора в городе не только можно, но и необходимо, — говорят в Setl Group. — В то же самое время из переработанного пластика сегодня можно сделать практически все, что угодно: от одежды до предметов интерьера, садового инвентаря, велосипедов и т.д.

Одно из обязательных условий оператора по раздельному сбору мусора — это возможность установки специализированных контейнеров на территории площадки для ТКО или в непосредственной близости от нее. Многие компании-партнеры сами готовы на безвозмездной основе ставить контейнеры, но следить за их сохранностью — задача управляющей организации. Второе условие — обеспечить минимальный объем сортированного сырья, который позволяет окупить расходы компании на его доставку до пункта приема. При этом условии его готовы забирать его бесплатно. Как отметили в ГК «КВС», трудность как раз в том, чтобы собрать этот минимальный объем. Так что подготовка мусора требует от жителей определенных усилий, пусть и небольших, и понимания, что можно сдавать, а что – нельзя. Например, для раздельного сбора принимается не любой пластик, а только с определенной кодировкой на упаковке. Еще необходимо предварительно промыть тару пред сдачей и т.д. Научить жителей правильно готовить мусор к раздельному сбору – тоже задача управляющей компании.

— На самом деле, не все отходы рентабельны с точки зрения их сбора и переработки,— говорит Наталья Кукушкина, специалист по маркетингу Группы ЦДС. — Так, заготовителям и переработчикам интересны только определенные фракции: некоторые типы пластиков, макулатура и алюминиевые банки. Остальное нерентабельно и фактически никому не нужно (в частности, тетрапаки, одноразовая посуда и контейнеры, банки из-под сметаны и йогурта и т.д.). Также недостаточно поставить во дворе четыре цветных контейнера, если их содержимое отправится потом на полигон. Это обман, а не раздельный сбор. Мы заключаем соглашение с оператором, который сам перерабатывает собранные отходы, либо имеет контракт с перерабатывающим предприятием. Это дает уверенность, что раздельно собранные отходы не попадут на общую свалку.

Бесплатный вывоз вторсырья возможен только при гарантированно больших объемах, а это получается редко где, поэтому нужно быть готовым платить столько же, сколько за вывоз твердых коммунальных отходов. «Сейчас жители платят за вывоз отходов по нормативу. Если развивать систему раздельного накопления отходов в нашем городе и отправлять на переработку пластики, макулатуру, стекло, металл, то общий объем ТКО, а с ним и платежи за вывоз ТКО, можно будет сократить на 30% и более. — объясняет Наталья Кукушкина. — Но пока в этом участвуют не все жители, инициатива не имеет столь масштабного характера».

— Реализация различных инициатив жителей, в том числе экологических, требует не столько физических затрат, сколько организационных усилий от застройщика и управляющей компании, — отмечает Юлия Молчанова, директор отдела клиентского сервиса ГК «Ленстройтрест». — Средства, которые вкладываются в это направление, можно отнести к имиджевым затратам.

Она рассказывает, что жители кварталов ГК «Ленстройтрест» обращаются в отдел клиентского сервиса с различными идеями, в их числе и с экологическими инициативами, связанные с дополнительным озеленением территории и внедрением энергоэффективных технологий. Теперь в каждой парадной есть боксы для сбора батареек и пластиковых крышек. Вырученные от переработки пластика средства перечисляются детям с особенностями развития.

Третья сторона

Но долго на одном энтузиазме система может и не продержаться. Многие эксперты отметили большую роль государства в выстраивании системы раздельного сбора — всем хотелось бы более активного внимания властей к вопросу вторсырья.

— Как правило, программы по раздельному сбору — это инициатива заинтересованных переработчиков, — говорит маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин, — однако без участия обслуживающих компаний и ответственного отношения это было бы невозможно. Всё чаще к цепочке сбора и переработки присоединяются застройщики, для которых понятие «социальная ответственность» не ограничивается декларацией на сайте. Кто-то уже давно размещает контейнеры на территории своих ЖК, в кто-то только сейчас присоединяется к партнёрским эко-программам — так или иначе, но в решении проблемы сегодня наметилась положительная динамика. Хватит ли частной инициативы для дальнейшего развития — вопрос спорный. Скорее всего, без поддержки со стороны государства вряд ли удастся обойтись.

— Посыл здесь должен идти от государства, — поддерживают эту идею в «Дальпитерстрое». — В России сегодня чуть более 200 мусороперерабатывающих заводов. Это ничтожно мало. Правда, есть правительственная программа, по которой к 2024 г. планируется построить еще столько же. В рамках этой программы в Гатчине уже спроектирован один из крупнейших заводов по мусоропереработке в стране. Типовую модель взяли у финнов. Обещают построить к 2022 году.

— Для большей вовлеченности людей в раздельный сбор отходов жителям нужна возможность раздельно сдавать отходы в переработку, — считает Анастасия Новгородская, директор по продажам и маркетингу СК «Инвестторг». — Для этого контейнеры для вторсырья должны находиться в шаговой доступности. В идеале, они должны быть отдельными для пищевых отходов, пластика, бумаги, стекла. Один из способов мотивации — сниженный тариф на коммунальные услуги для тех домов, где эффективно работает раздельный сбор. Конечно, централизованная система сбора и переработки не работает во всей стране, но это не означает, что сортировка – напрасное занятие. Мусорная реформа в России идет и надо ее просто довести до логического конца, чтобы региональному оператору было рентабельно отсортированный мусор отправлять на вторичную переработку.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»







