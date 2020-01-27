На Пискарёвском кладбище возложили цветы в память о блокаде и жертвах войны

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Венки и букеты в память об освобождении Ленинграда от фашистской блокады несут на Пискаревское мемориальное кладбище 27 января. В минуте молчания застыли ветераны, блокадники, депутаты, судьи, политики, жители и гости Петербурга.

В 76-ю годовщину годовщину полного освобождения Ленинграда по центральной аллее к монументу Мать-Родина вдоль братских могил прошли губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко, делегации от Совета Федерации и Госдумы, судьи Конституционного и Уставного судов, а также члены общественных организаций, блокадники, ветераны, горожане.

Участие в церемонии приняли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Завершился ежегодный ритуал прохождением роты почетного караула и военного оркестра.





Посвящённые памятной дате мероприятия в понедельник внесут коррективы в движение транспорта. Ограничения для автомобилистов в районе Дворцовой площади начали действовать с восьми утра, снять их собираются после девяти вечера.