На Волхонском шоссе в Александровской открыли временное движение по новому мосту

Автомобилистов с 27 января пустили на новый мост на Волхонском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Пока движение открыто по временной схеме.

Речь идет о переправе у железнодорожного переезда в поселке Александровская. Мост капитально ремонтируют с лета 2019 года. Завершить работы должны весной 2020 года. Во втором квартале года на переправе дополнительно введут кратковременные ограничения движения для устройства постоянного асфальтобетонного покрытия, сообщает 27 января пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Новый мост останется двухполосным: по одной полосе в каждую сторону. Для пешеходов появится тротуар по правой полосе в направлении к железнодорожной станции Александровская.



