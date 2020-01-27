Не есть кобр, не ездить в КНР и мыть овощи. Онищенко рассказал, что в РФ есть 30 лекарств от «смертельной пневмонии», из которых 12 – лечат ВИЧ

Бывший главный санитарный врач России и действующий член Президиума РАН призвал не бояться 2019-nCoV, поскольку существует несколько препаратов, которые могут бороться с вирусом.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», – заявил 27 января Геннадий Онищенко в эфире «Эха Москвы».

По его словам, россиянам стоит соблюдать правила гигиены, чтобы избежать заражения.

Врач-эпидемиолог прокомментировал и работу китайских властей по борьбе с вирусом, найдя в ней «перегибы».

«Все, что не моется, все, что не обрабатывается термически, не надо есть. И овощи я бы не советовал – просто взять огурец на рынке, протереть рукой и есть – не надо. Есть вирус там, нет его, мы не знаем», – отметил Онищенко. Он также считает, что стоит временно отказаться от поездок в Китай, а также исключить из рациона мясо кобры.









«Там идет перегиб явный, что мне не нравится. Выгоняют бронетехнику. Города не надо закрывать. Вчера объявили, что на въезде в Ухань стоят 160 тысяч машин. Ни воды, ни еды, есть больные люди, лекарства закончились. Они там быстрее поумирают в этой очереди. Не надо этого делать», – считает Онищенко.



