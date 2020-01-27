В пищеблоке детского сада Калининского района нашли работника с туберкулёзом

Туберкулёз «посетил» детский сад №11 Калининского района Петербурга. Палочку нашли у работника пищеблока. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в самом учреждении и в Роспотребнадзоре 27 января.

Изначально о туберкулёзе в детском саду изданию сообщил читатель. Он рассказал, что больной обнаружился ещё 22 января. Заведующая подтвердила корреспонденту, что один заболевший действительно есть. Но не среди её подчинённых, а среди сотрудников пищеблока.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу назвали подрядчика, снабжающего питанием детей. Речь идёт об ООО «Серна», работающем в социальных и лечебных учреждениях Выборгского и Калининского районов. Начальник эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия заверила, что ситуация находится под контролем. После выявленного случая туберкулёза внеплановому обследованию подверглись все работники пищеблока, детского сада, а также малыши. Детям сделали тест на реакцию, а взрослых отправили на флюорографию. Кроме того, проведена дезинфекция всех помещений. В данный момент проводится расследование, которое установит, были ли медкнижки сотрудников настоящими и вовремя ли работники проходили медосмотры.

Это не первые случаи в Петербурге, когда в детских учреждениях находят заболевших сотрудников столовой, в том числе и туберкулезом.





Так, в 365-й школе на улице Будапештской в августе у уборщицы также выявили туберкулёз, в ноябре диагноз подтвердился. А в декабре 2019 года пять детей заболели гепатитом «А» в той же школе. Ранее вирусное заболевание выявили у сотрудницы столовой.



«В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки учебных классов, в организации питьевого режима детей, а также нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом столовой», — уточнили в ведомстве.









