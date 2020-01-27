Уже не вторые. КНР обогнала Россию в производстве оружия

Китай занял второе место в мире по производству вооружений и военной техники, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

"Новое исследование СИПРИ показывает, что Китай является вторым по величине производителем оружия в мире после США и впереди России", — говорится в сообщении института. Изменение позиций в рейтинге связано с тем, что институту впервые удалось получить данные о продажах Китая в 2015-2017 годах. "Четыре крупные китайские оружейные компании, выбранные для исследования, теперь можно, наконец, сравнить с основными оружейными компаниями из остального мира. В 2017 году из 20 крупнейших компаний, входящих в ТОП-100 SIPRI, 11 базировались в США, 6 в Западной Европе и 3 в России. Если бы четыре китайские оружейные компании, исследованные в ходе исследования, были включены в первую сотню, все они вошли бы в первую двадцатку, при этом общий объем продаж оружия составил 54,1 миллиарда долларов. Три компании будут включены в топ-10", – пишут в СИПРИ.

"Крупнейшая из китайских компаний – Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC), объем продаж оружия которой составляет 20,1 млрд долларов, и он будет шестым по величине в мире. Корпорация China North Industries Group Corporation (NORINCO), которая заняла бы восьмое место в Топ-100 мировых производителей оружия с объемом продаж 17,2 млрд долларов, фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем", – считают шведские эксперты.

При этом эксперты отмечают, что их оценки, скорее всего, могут быть заниженными: отсутствие прозрачности в показателях продаж оружия китайскими компаниями по производству вооружений продолжает препятствовать полному пониманию военной промышленности Китая.



