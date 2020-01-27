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Общество
27.01.2020 12:52
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Журналисты России требуют освободить дагестанского коллегу. Его обвиняют в пособничестве терроризму

Журналисты целого ряда независимых СМИ России выпустили видеоролик с рассказом о своём коллеге, редакторе отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумине Гаджиеве. Он был арестован в июле 2019 года в Махачкале в собственном доме на глазах у четверых детей. Осенью прошли обыски в офисе издания.

Сотрудники «Новой газеты», «Коммерсанта», «Медузы», «Эха Москвы», «Медиазоны» и других изданий требуют освобождения коллеги, который обвиняется по части 4 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма», до пожизненного лишения свободы. – Прим. ред.), и по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации», до 20 лет лишения свободы. – Прим. ред.) и полгода остаётся в СИЗО.

 Гаджиева обвиняют в сборе денег для фонда «Ансар» дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского. ФСБ связывает богослова с запрещённой в РФ террористической организацией «Исламское государство». Проповедник обвинения в связи с террористами отрицает. Коллеги Гаджиева отмечали, что сначала следствие утверждало, что журналист собирал деньги через соцсеть «ВКонтакте». Позже обвинение утверждало, что для сбора денег использовались тексты журналиста. Авторы обращения указывают на то, что обвинение строится на показаниях другого фигуранта дела, которые, по его словам, были даны под пытками.


«Черновик» – главная оппозиционная газета Дагестана, она много пишет о коррупции местных чиновников и беспределе силовиков. Неудивительно, что на редакцию давят по всем фронтам. В деле Абдулмумина Гаджиева нет доказательств его вины, поэтому он должен быть освобожден. Ни Ивана Голунова, ни его нельзя сажать в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Журналисты защищают общество от произвола власти, значит, общество должно отвечать журналистам тем же и всеми силами спасать своих защитников. Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», – сказал «Фонтанке» один из участников коллективного обращения, журналист Илья Азар.

Представители СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева «не молчать и отреагировать на дело Абдулмумина Гаджиева, ведь решение проблем любого региона невозможно без свободы слова и независимой прессы». В 2011 году на пороге редакции «Черновика» был убит основатель издания Хаджимурад Камалов. В 2013 году в Дагестане был убит другой известный журналист, сотрудник газеты «Новое дело» Ахмеднаби Ахмеднабиев.

«Чтобы привлечь внимание дагестанских и федеральных чиновников, всего российского общества к делу Абдулмумина Гаджиева, мы вместе с другими журналистами выйдем в одиночный пикет у представительства республики Дагестан в Москве в среду, 29 января», – завершают своё обращение журналисты.

В видеозаписи приняли участие 16 журналистов: Иван Голунов (Meduza), Ирина Шихман (youtube-канал «А поговорить?»), Олег Кашин, Дмитрий Колезев (Znak.com), Максим Шевченко, Татьяна Фельгенгауэр («Эхо Москвы»), Иван Колпаков (Meduza), Александр Соколов («Ведомости»), Катерина Гордеева («Новая газета»), Илья Азар («Новая газета»), Сергей Смирнов («Медиазона»), Александр Черных («Коммерсантъ»), Катерина Гордеева, Павел Каныгин («Новая газета»), Роман Баданин («Проект»), Светлана Прокопьева («Свобода»).

Летом 2019 года солидарные действия журналистов и граждан России позволили освободить из-под ареста и снять обвинения в уголовном преступлении с журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков после громких расследований коррупционных схем, связанных с представителями спецслужб. Ранее «Фонтанка» рассказывала про 23-летнего Никиту Семенова, сына известного в Петербурге журналиста Сергея Семенова. ФСБ считает молодого человека сторонником запрещенного в России «Исламского государства» .

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