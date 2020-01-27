Коронавирус мог добраться до Приморья. Прибывшую из Китая россиянку госпитализировали

Гражданку России, которая приехала из Поднебесной, в Приморском крае проверяют на 2019-nCoV.

«Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции», – об этом 27 января сообщает РИА Новости.

Женщина пожаловалась медикам на повышение температуры. Накануне Роспотребнадзор выявил в регионе четырех человек с подозрением на новый коронавирус, однако диагноз во всех случаях не подтвердился.

Справка:





По последним данным, которые 27 января приводит Reuters, 2019-nCoV убил в Китае уже 81 человека, а также было выявлено более 2744 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».