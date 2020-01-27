Ударить по мячу смогут все желающие. В Петербурге пройдёт 24-часовой благотворительный гольф-марафон

В Петербурге сыграть в гольф смогут все желающие. Даже те, кто ни разу не держал в руках клюшку для гольфа.

24-часовой гольф-марафон пройдёт в Северной столице с 20:00 31 января до 20:00 1 февраля. Таким образом Фонд развития гольфа в России решил поддержать благотворительную организацию «Перспективы». Все средства, вырученные в ходе марафона, будут направлены на поддержку подопечных «Перспектив» – детей с тяжёлой инвалидностью. В частности, на развитие Центра дневного пребывания.

Центр дневного пребывания для детей с тяжёлыми нарушениями «Перспектив» готовит к школе, помогает в социализации и расширяет мир ребят. Также Центр позволяет родителям работать в то время, когда их дети на занятиях, – часто родители ухаживают за своим ребенком 24 часа в сутки, и единственной альтернативой является интернат.

Организаторы отмечают, что для участия в марафоне не нужна спортивная подготовка – ударить по мячу смогу все желающие, даже если вы никогда не держали клюшку и пришли на каблуках. Участникам всё объяснят и покажут профессиональные гольфисты.

Кроме игры в гольф, посетителей будут ждать развлекательные интерактивы и мастер-классы, аукцион и многое другое.

Зарегистрироваться для участия и узнать больше о марафоне можно здесь.