Россияне назвали достойную их зарплату. Петербуржцы оказались не скромнее москвичей

Россияне подсчитали желаемую стоимость собственных услуг на рынке труда. В среднем соискатели рассчитывают получать порядка девяноста тысяч ежемесячно, но каждый четвёртый мечтает о большем.

По данным опроса сервиса «Работа.ру», опубликованного 27 января, получать от ста до двухсот тысяч рублей в месяц хотят 26% респондентов, а четыре процента готовы удовлетвориться зарплатой с потолком в 30 тысяч рублей. При этом в среднем по стране достойной платой за работу считают 92 тысячи рублей.

Как отмечают аналитики, запросы варьируются от региона, пишет RT. Так, соискатели из Нижнего Новгорода идеальной зарплатой считают 70 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону хотели бы зарабатывать на 17 тысяч больше. Респонденты из Москвы рассчитывают на 104 тысячи ежемесячно, примерно столько же – 102 тысячи – мечтают зарабатывать петербуржцы.

Кроме того, зарплатные предпочтения зависят от пола. Если женщины готовы трудиться в среднем за 80 тысяч рублей, то работники-мужчины для достойной зарплаты попросят прибавить к этой цифре ещё 23 тысячи рублей.

В опросе приняли участие чуть меньше семи тысяч человек из всех регионов России. Подобающая, по их мнению, оплата труда оказалась скромнее, чем зарплата, которая сделает их счастливыми.



