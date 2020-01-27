С дорог Ленобласти убрали сломанные деревья, а вода ушла сама

Ветер со снегом повалили на дороги Ленинградской области почти 50 деревьев. Зато из зимнего подтопления вышла дорога в Бокситогорском районе.

Как сообщает 27 января пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, на минувших выходных дорожные службы убрали от снега и наледи семь с половиной тысяч километров региональных трасс и обочин, круглосуточно трудились 352 единицы техники. Были использованы 148 тонн чистой соли и полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси.

Открыто движение по подъезду к деревне Славково под Бокситогорском. На прошлой неделе там закрыли проезд из-за разлива реки Воложбы, спровоцированного обильными дождями. Средний уровень воды над гравийным покрытием дороги достигал 30 сантиметров, подтопление охватило 150 метров.





В Ленинградской области для водителей круглосуточно работает горячая линия, принимающая информацию о ситуации на региональных дорогах: 8-812-251-42-84.



