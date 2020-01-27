У Mail.ru сломалась почта. Компанию завалили жалобами пользователи, которые не могут зайти в свои аккаунты

Российские пользователи пожаловались на трудности с использованием почтового сервиса mail.ru. Владельцы электронных адресов не могут зайти в почту, сайт выдаёт ошибку, сообщает, что введённый пароль неверный или пользователь не зарегистрирован.

Масштабный сбой в работе зафиксировал 27 января и онлайн-сервис Downdetector. В компании Mail.ru заявили, что их специалисты уже в курсе и постараются устранить проблему в кратчайший срок.

«В ближайшее время могут наблюдаться проблемы с авторизацией в Игровом центре и почтовом сервисе Mail.ru. Технические специалисты уже в курсе ситуации и стараются устранить проблему в кратчайший срок. Приносим извинения за неудобства», – говорится в сообщении.



