Как не надо вести себя на гололёде, демонстрируют видео ДТП в Петербурге

Что может случиться, если не учесть погодные условия и не снизить скорость, демонстрируют видеозаписи двух аварий, случившихся в Петербурге минувшим вечером.

26 января около 20:15 на Смольной набережной легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, сообщает 27 января очевидец в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». на записи видно, как машина, высекая искры, перепрыгивает разделительную полосу и втыкается в противоположный поребрик.

Ещё один занос, напомним, попал на видео на Гостилицком шоссе: там УАЗ столкнулся с автобусом и скатился в кювет, пострадал один человек.





Другая типичная причина ДТП при гололедице – нехватка тормозного пути. Видимо, именно поэтому в стоящие на перекрёстке Полюстровского и Пискарёвского проспекта машины въехал кроссовер. Тут, однако, сработал ещё один фактор: водитель, получивший удар сзади, собирался поворачивать налево из среднего ряда, отмечают в «ДТП и ЧП».

Синоптики с прошлой недели предупреждают петербуржцев о гололедице.