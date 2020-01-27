Глава Ингушетии снова отставил правительство республики. Оно даже не успело сформироваться

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов с утра 27 января решил отправить в отставку республиканское правительство, не проработавшее и полугода.

"Мной принято решение отправить правительство Республики Ингушетия в отставку", – написал Калиматов в Instagram.





Его подписчики уже комментируют решение главы региона, указывая на то, что "кадровая чехарда" во властных эшелонах республики продолжалась все эти месяцы, и похоже, далеко ещё не закончена.

В сентябре 2019 года Калиматов сразу после избрания на пост главы Ингушетии (по предложению Владимира Путина) подписал указ об отставке правительства. Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность премьер-министра республики Константина Сурикова. После этого глава региона произвел ряд назначений в правительстве, но формирование кабинета министров так и не было завершено полностью.

До этого республикой в течение 12 лет руководил Юнус-Бек Евкуров. В июне 2019 года он решил уйти в отставку. Он объяснил, что должен понести ответственность за возникшую разобщенность населения республики, но подчеркнул, что его отставка не связана с недавними массовыми протестами. Евкуров впоследствии был назначен на должность замминистра обороны РФ. А регион временно возглавил Калиматов, бывший глава Росприроднадзора Самарской области, в течение нескольких лет бывший прокурором Ингушетии.