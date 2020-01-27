Самолёт «Аэрофлота» благополучно сел в Хабаровске. Теперь в нём ищут бомбу

Самолёт «Аэрофлота», направлявшийся из Хабаровска в Москву, но вынужденно вернувшийся в аэропорт вылета из-за сообщения о бомбе, благополучно приземлился. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar 27 января.

На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа. Сейчас экстренные службы проверяют судно на наличие взрывных устройств.

Напомним, ранее командир рейса SU1713 отправил сигнал о чрезвычайной ситуации, после чего самолёт начал вырабатывать топливо, чтобы приземлиться в Хабаровске. В «Аэрофлоте» подтвердили, что причиной возвращения стало анонимное сообщение о минировании.



