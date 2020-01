СМИ: Мемуары экс-советника Трампа станут козырем сторонников импичмента. Президент США мог намеренно заморозить помощь Украине

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон написал мемуары, в которых подтвердил доводы демократов по импичменту главы государства.

«Президент Трамп заявил своему советнику по национальной безопасности в августе [прошлого года], что он хочет «заморозить» 391 миллион долларов военной помощи Украине до тех пор, пока официальные лица не окажут помощь в расследовании дела против сына Джо Байдена и других демократов», – сообщает 27 января издание The New York Times со ссылкой на рукопись готовящейся книги Болтона.

Вопросу Украины начинающий писатель уделил «десятки страниц». Экс-советник напоминает в мемуарах, что вместе с главой Пентагона Марком Эспером неоднократно просил Трампа отказаться от своего решения по Украине. Американские СМИ считают, что откровения Болтона могут усилить позицию демократов на слушаниях по импичменту Трампа в Сенате.

The New York Times не указывает, откуда они получили рукопись книги. Адвокат Болтона полагает, что «утечка» могла произойти из Белого дома, куда произведение отправили на проверку на вопрос разглашения секретной информации.

Президент Трамп в своем twitter уже заявил , что никогда не обсуждал со своим советником военную помощь Украине.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020