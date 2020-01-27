Неделя в Петербурге началась с эвакуации зданий судов

Здания судебной системы вновь эвакуируются спустя выходные и полтора часа после открытия 27 января. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Помещения освобождают Приморский, Дзержинский, Петроградский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Смольнинский райсуды.

Напомним, многочисленные эвакуации проводились и в пятницу, несмотря на то, что Роскомнадзор при поддержке ФСБ и Генпрокуратуры заблокировал нидерландский почтовый сервис Startmail, с которого рассылались сообщения о бомбе.



