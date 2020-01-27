Занос на Гостилицком попал на видео: из УАЗа, ехавшего на военный фестиваль, выпали вещи и человек

Серьёзное ДТП с УАЗом и автобусом на Гостилицком шоссе зафиксировал видеорегистратор очевидца. Запись появилась 27 января в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Само ДТП, как уже писала «Фонтанка», случилось днём 26 января на 17-м километре шоссе, неподалёку от мемориала «Январский гром». УАЗ занесло, и он столкнулся с пассажирским ПАЗом. Травмы средней степени тяжести получила женщина, управлявшая УАЗом.

На записи видно, что УАЗ действительно занесло, крутануло на обочине и выкинуло на встречную полосу, где ехал автобус. После удара УАЗ скатился в кювет, и, по словам очевидца, из него выпал человек.





УАЗ, предположительно, направлялся на фестиваль «В полосе прорыва».