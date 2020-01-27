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27.01.2020 13:10
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«Нам не заплатили». Неизвестные изуродовали фасад дома Корфа на Почтамтской улице

В ночь на 27 января на фасаде дома Корфа на Почтамтской улице, 8, появились разрушения. Очевидцы рассказали, что фасад расколотили рабочие, которым не заплатили за работы по капитальному ремонту здания, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

«На вопрос «зачем?» ответили «нам не заплатили, и сейчас все сломаем», и сами снимали процесс на видео. Повредили фасад на улице и откосы первого этажа во дворе», – приводятся слова очевидца.

 

Работы на фасаде дома №8 на Почтамтской в рамках программы капитального ремонта проводит компания «Алекс Групп».


В свою очередь, в Фонде капитального ремонта прокомментировали, что небольшие разрушения есть и на лицевом, и на дворовом фасадах. Фонд принял решение обратиться в полицию по факту вандализма, так как дефекты имеют явный механический характер. Дом числится в краткосрочном плане капремонта 2019 года. Однако в установленные сроки подрядная организация «Алекс Групп» работы не завершила, срок их окончания был перенесен на конец января 2020 года.

«Нам не заплатили». Неизвестные изуродовали фасад дома Корфа на Почтамтской улице

Исполнительную документацию заказчик не подписывал и не оплатил произведенные работы, подчеркнули в фонде. Утром 27 января на место происшествия выехала комиссия в составе инженеров фонда, подрядчика и управляющей компании.
 

«Все дефекты будут заактированы и установлены сроки их устранения. По предварительной оценке, нанесенные повреждения не скажутся на эксплуатационных свойствах дома в зимний период», – добавили в фонде.


 

В «Алекс Групп» «Фонтанке» сообщили, что вопросом занимается начальник участка, который поехал писать обращения в прокуратуру и полицию. На вопрос о невыплате заработной платы рабочим, которые трудились на объекте, в компании заявили: «Да это бред. Полный бред!»

 

Справка:

Первые чертежи здания на этом участке известны с 1831 года. Постройка представляла собой двухэтажный каменный дом с дворовыми флигелями аналогичной высотности. Между 1874 и 1881 годами здание перешло во владение к барону Константину Николаевичу Корфу. После его смерти в 1895 году — объект перешел его наследникам. Согласно данным историко-культурной экспертизы, есть данные, что в 1881-1886 годах была произведена капитальная перестройка здания и флигелей с частичным изменением фасадных решений по проекту архитектора Андрея Гуна. В октябре 2018 года здание было включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание представляет собой пример постройки в стиле классицизм.

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