«Нам не заплатили». Неизвестные изуродовали фасад дома Корфа на Почтамтской улице

В ночь на 27 января на фасаде дома Корфа на Почтамтской улице, 8, появились разрушения. Очевидцы рассказали, что фасад расколотили рабочие, которым не заплатили за работы по капитальному ремонту здания, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

«На вопрос «зачем?» ответили «нам не заплатили, и сейчас все сломаем», и сами снимали процесс на видео. Повредили фасад на улице и откосы первого этажа во дворе», – приводятся слова очевидца.

Работы на фасаде дома №8 на Почтамтской в рамках программы капитального ремонта проводит компания «Алекс Групп».





В свою очередь, в Фонде капитального ремонта прокомментировали, что небольшие разрушения есть и на лицевом, и на дворовом фасадах. Фонд принял решение обратиться в полицию по факту вандализма, так как дефекты имеют явный механический характер. Дом числится в краткосрочном плане капремонта 2019 года. Однако в установленные сроки подрядная организация «Алекс Групп» работы не завершила, срок их окончания был перенесен на конец января 2020 года.

Исполнительную документацию заказчик не подписывал и не оплатил произведенные работы, подчеркнули в фонде. Утром 27 января на место происшествия выехала комиссия в составе инженеров фонда, подрядчика и управляющей компании.



«Все дефекты будут заактированы и установлены сроки их устранения. По предварительной оценке, нанесенные повреждения не скажутся на эксплуатационных свойствах дома в зимний период», – добавили в фонде.







В «Алекс Групп» «Фонтанке» сообщили, что вопросом занимается начальник участка, который поехал писать обращения в прокуратуру и полицию. На вопрос о невыплате заработной платы рабочим, которые трудились на объекте, в компании заявили: «Да это бред. Полный бред!»