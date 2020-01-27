Сотни кустов и бочки наркотиков. Члены группировки, выращивающей запрещённые растения, задержаны в Петербурге

Пять уголовных дел возбудили в Петербурге за производство и сбыт наркотиков участниками преступной группировки в крупном размере. Оперативники задержали знакомых, которые разбили целую ферму по выращиванию наркосодержащих растений с филиалами в разных концах города. В квартирах нашли сто кустов и сотни литров продукции.

Как стало известно «Фонтанке», уголовные дела против предприимчивых жителей города и Ленинградской области возбудили 26 января. Задерживали несколькими днями ранее, 23 и 24 января, когда в квартире предполагаемого организатора на Тихорецком проспекте, 26, обнаружили 40 запрещённых растений, шесть десятилитровых вёдер и банки с готовой продукцией, а затем пришли в арендованные им комнаты на Выборгском шоссе, 17, и нашли 400 литров вещества, которое хранилось там в бочках. Хозяина домашнего производства остановили на улице Ольги Форш около 17:20 23 января вместе с ответственным за культивирование и сбыт 42-летним помощником. В доме последнего в садовом товариществе «Юбилейные ручьи» изъяли 10 кустов запрещённых растений и набитые наркотиками ёмкости, а у его родственницы в частном доме в посёлке Сосново в Ленинградской области – ещё 23 куста и наркотики в мешках и сумках. Хозяйку попросили проехать в отдел.

Как оказалось, остальные под арест совсем не хотят: 36-летний участник бизнес-схемы выбросил наркотики из окна своей квартиры на Туристской улице, 30, и полицейским пришлось собирать их под окнами. В его квартире-складе в Мурино тем же вечером обнаружили остаток – вещество растительного происхождения в 12-литровых контейнерах, десятилитровом ведре и пакетах и 12 живых кустов. В качестве места для хранения торговцы приспособили даже кастрюлю.

Уже утром 24 января к знакомым присоединился житель квартиры по адресу: Лыжный переулок, 8, который растения на подоконнике не выращивал, но товар по сумкам хранил.

Все уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой. Точный объём изъятых наркотических веществ только предстоит подсчитать.



