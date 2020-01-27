В российском посольстве в Китае рассказали, сколько россиян остается в эпицентре заражения

По данным российского посольства в Китае, в провинции Хунбэй, в том числе в ее административном центре — городе Ухань, находятся 140 россиян. Как сообщает 27 января «Коммерсант» со ссылкой на пресс-атташе посольства Георгия Егорова, большая часть из них (75 человек) — студенты.

«Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти. Все вопросы мы стараемся решать в ручном режиме»,— сказал Егоров.







В декабре 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. По мнению экспертов, причиной вспышки нового вируса стали дикие животные. Правда, в определении первоисточника мнения расходятся — либо это летучие мыши, либо змеи. Предполагается, что вирус начал распространяться через рынок в Китае.

Жертвами коронавируса на данный момент стали уже 80 человек, заразились более 2 700 человек. Помимо Китая, случаи заболевания были зафиксированы в США, Австралии, Вьетнаме, Республике Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, Таиланде, Франции и Японии.







