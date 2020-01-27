Полиция разбирается в ночной драке на Конюшенной площади с кулаками и перцовым газом. Нападавшие были в строю

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в обстоятельствах драки на Конюшенной площади. В истории много неизвестных.

Как сообщает 27 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью в дежурную часть поступило сразу три сообщения о драке у дома №2 на Конюшенной площади. Прибывшие на место наряды нашли лишь побитого 26-летнего петербуржца, которого подхватили медики и увезли в Александровскую больницу. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и синяки на лице.

Драка попала в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как на углу Большой Конюшенной и Конюшенной площади движется толпа молодых людей из 15 человек. Один из них на ходу бьёт пострадавшего, а другой заливает его лицо перцовым газом. Затем они оставляют свою жертву страдать на тротуаре, а сами скрываются.

Во втором часу ночи на Миллионной полиция задержала предполагаемого нападавшего. Молодому человеку 22 года, однако, по данным «Фонтанки», пострадавший пока не может точно сказать, с ним ли он встретился на площади. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



