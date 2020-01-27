«Силовым машинам» Мордашова оказалось мало 5 млрд рублей от правительства на отечественные турбины

Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов заявил, что петербургскому предприятию недостаточно получить 5 млрд рублей госсубсидий на разработку полностью отечественных газовых турбин высокой мощности. Денег нужно значительно больше.

«Честно говоря, я считаю, что эта субсидия недостаточна. Проект стоит около 17 млрд рублей, субсидию мы можем получить 5 млрд рублей. А хотели 7 млрд рублей, когда проект оценивался в 15 млрд руб. Поэтому мы считаем, что дискуссия должна быть продолжена»,— заявил топ-менеджер в интервью «Ведомостям» 27 января.

Субсидии компания получила лишь со второй заявки. О том, как «Силовые машины» готовятся создавать первые полностью отечественные газовые турбины средней и большой мощности и почему это может стать спасением для убыточного предприятия, «Фонтанка» рассказывала в репортаже.



