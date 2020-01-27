Финский эколог рассказал, чем грозит бесснежная зима

Бесснежная зима негативно отразится на птицах, хотя любители лесных прогулок, возможно, обрадуются – не будет комаров. О последствиях аномально высоких температур в самое холодное время года рассказал финской телерадиокомпании Yle эколог Киммо Сааринен.

Из-за отсутствия снега, скорее всего, будет плохой урожай черники, а на юге Финляндии уменьшится популяция комаров – у них не будет среды для размножения, поскольку эти насекомые появляются на свет в прудах, образующихся от талого снега.

"Если такая погода будет стоять до конца зимы, обещаю, что следующим летом комаров не будет", – сказал директор Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен.

Это плохая новость для прилетающих летом на север птиц, чей рацион состоит из насекомых: комаров, мошек и других.

Более того, как сообщалось ранее, в Финляндии замечены представители десятков видов перелётных птиц, которые и вовсе отказались от зимовки в тёплых краях. От тёплой зимы страдают зайцы, которые в белой шубе более уязвимы, ежи и кроты раньше времени выходят из спячки, потому что их норы заливает водой. Под угрозой может оказаться и потомство сайменских нерп – обычно они строят гнёзда из снега. Лесное управление уже заявило о создании искусственных мест для этих животных для выведения потомства.



