40 лет – ума нет. В Петербурге двое мужчин «заминировали» ТРК и психбольницу

Сразу два уголовных дела готовят к возбуждению после звонков о минировании в Петербурге. В первом случае пьяный житель города решил похулиганить в торгово-развлекательном комплексе Кировского района, во втором – веселился бездомный, которого не так-то просто найти.

По данным «Фонтанки», в четвёртом часу дня 26 января на пульт дежурной части полицейского главка поступило сообщение о готовящемся взрыве в ТРК «Шайба» на проспекте Стачек. Звонил мужчина со своего мобильного. Было установлено, что номер 112 он набрал, находясь в здании торгово-развлекательного комплекса. Через несколько минут там уже был наряд патрульных. 30-летнего пьяного «информатора» нашли сразу же, в отличие от выдуманных взрывных устройств в «Шайбе». Гражданин был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Примерно в это же время главк потревожил ещё один звонок. На сей раз угрозы посыпались на психиатрическую больницу №6, где среди прочих содержатся заключённые. Полицейским удалось выяснить локацию звонившего – Литейный проспект. Номер, с которого был сделан звонок, принадлежит 40-летнему бездомному. Так как определённого места жительства у хулигана нет, найти его проблематично. Полицейские наведались в ночлежку, где он бывал, и в коммунальную квартиру, в которой мужчина продал комнату. Концы пока не найдены, а вопрос о возбуждении дела уже решается.

В обоих случаях здания были проверены без эвакуации.







