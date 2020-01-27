На севере Петербурга легковушки остановили трамваи, а маршрутка остановилась сама – в бампер соседа

Утром 27 января в Петербурге не везёт общественному транспорту. Водителям надо проявлять осторожность: на дорогах гололедица.

На пересечении улицы Есенина и проспекта Луначарского маршрутке не хватило тормозного пути, и она врезалась в ехавший перед ней «Хёндэ Солярис», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Будьте аккуратнее, гололёд», – предупреждает очевидец.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На улице Савушкина движение трамваев остановило ДТП: у поворота к зданию районной администрации на путях столкнулись легковые машины, пишут в той же группе.





В целом транспортная ситуация в городе в норме: аномальных пробок не наблюдается, как и потока сообщений об авариях.



