Петербуржец на М-11 снял на видео водителя, с улыбкой мчащего навстречу потоку в левой полосе

Когда анекдоты оборачиваются реальностью, становится немного не по себе. Автомобиль, едущий против движения по скоростной магистрали, снял на видео подписчик сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Андрей. Запись опубликована 27 января.

Судя по видео, дело происходит на платной магистрали М-11 «Нева», в районе пересечения с автодорогой «Россия». «Полная машина людей, и женщина за рулём, едет, улыбается, и всё у них хорошо», – иронизирует Андрей. Автомобиль движется в левой полосе.

Подобные нарушения на М-11 уже замечали. Особенно много их было, по словам петербуржцев, после открытия ближайшего к городу участка, когда водители случайно уходили с КАД не на тот съезд.







