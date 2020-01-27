В Новосибирске так много снега, что мэр ввел режим ЧС

Мэрия Новосибирска ввела режим ЧС из-за сильных снегопадов. Об этом 27 января пишет портал ngs.ru.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», – говорится в сообщении городской администрации.







Приказ о введении ЧС мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал еще в пятницу, 24 января. Как сообщают СМИ, власти города не успевают вывозить с улиц и из дворов снег после шедших в конце недели снегопадов. Из-за заснеженных дорог возникли перебои в работе оперативных служб, фиксируются многочисленные случаи буксования в снегу автомобилей скорой помощи, затруднено движение общественного и личного транспорта, увеличилось количество ДТП.

Здесь ngs.ru ведет онлайн-трансляцию того, что происходит сейчас в Новосибирске.







