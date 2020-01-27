Самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Хабаровска, готовится к экстренной посадке

Рейс SU 1713 авиакомпании «Аэрофлот» готовится к экстренной посадке в Хабаровске. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

скриншот /www.flightradar24.com/

Командир судна, летящего из Хабаровска в Москву, сначала послал сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем начал вырабатывать топливо в воздухе, чтобы приземлиться в аэропорту вылета. В данный момент семилетний Airbus готовится к экстренной посадке. По неподтверждённым данным, причиной стало сообщение о минировании.

На борту лайнера находится 250 человек.





Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, самолёт, выполняющий рейс SU1713 (Хабаровск – Москва), возвращается в аэропорт вылета после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву.



