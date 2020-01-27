Петербург встречает День воинской славы России «пожаром в небесах»

Необычно ярким рассветом встречает Санкт-Петербург понедельник, 27 января.

«Кровавый рассвет», «гигантский пожар», «похоже, вторжение началось», – пишут петербуржцы в соцсетях. При этом, по прогнозам синоптиков, сегодня облачно.

Природа как будто специально подготовила такой рассвет к памятной дате: 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от блокады. Этот день является Днём воинской славы России.

Как город отмечает этот праздник, читайте на «Фонтанке»: мероприятия пройдут на Дворцовой площади, Марсовом поле и в других местах. Салют прогремит дважды. Движение транспорта по Дороге жизни и в районе Дворцовой ограничат.



