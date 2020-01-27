Детей, брошенных в Шереметьево, вернут матери. Она не общалась с ними после развода

Полиция нашла мать детей, которых накануне отец оставил в столичном аэропорту. Она не знала о случившемся, так как после развода не поддерживала связь с бвышим мужем и детьми.

О том, что социальные службы работают с матерью мальчиков 5 и 8 лет, найденных в воскресенье без присмотра в Шереметьево, 27 января РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери», – сказала Трегубенко.

Как ранее писало агентство женщину в 2017 году привлекали к административной ответственности за ненадлежащий уход за детьми: пока она ходила в магазин, заперев их дома, мальчики опрокинули на себя чайник с кипятком.





По её словам, в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.