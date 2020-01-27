Самолёт из Нур-Султана в Петербург задерживается на 17 часов. В Казахстане штормит

Рейс авиакомпании Air Astana прибудет в Петербург из Нур-Султана с 17-часовой задержкой 27 января. По предварительным данным, причиной неоднократного переноса времени стали плохие метеоусловия в столице Казахстана.

Изначально самолёт должен был приземлиться в Пулково в десять часов вечера 26 января, затем прилёт перенесли на понедельник. Актуальное время на электронном табло петербургского аэропорта – 17.00. Впрочем, не исключено, что оно вновь изменится.

Сегодня в Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 28 м/с и метели. По этой причине закрыты трассы по всем направлениям.



