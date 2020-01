«Коби Брайант был совершенством, игравшим в баскетбол, который был создан для него». Звезды по обе стороны океана отреагировали на трагическую гибель спортсмена

Посвящения экс-игроку «Ло-Анджелес Лейкерс», легенде баскетбола Коби Брайанту с полуночи 26 января, когда стало известно о том, что вертолет, в котором он летел с дочерью и друзьями, разбился в Калифорнии, заполнили соцсети как простых любителей спорта, так и звезд политики, кино, музыки.

Одним из первых на гибель Брайанта откликнулся бывший президент США Барак Обама:

«Коби был легендой на площадке и только начинал свой второй акт. Потеря Джанны еще больше огорчает нас как родителей. Мишель и я посылаем любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайантов в немыслимый день».





Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) 26 января 2020 г.

Соболезнования появились и в официальном аккаунте действующего главы страны Дональда Трампа.

«Коби Брайант, несмотря на то, что он был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он так любил свою семью, и у него была такая сильная страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери делает этот момент еще более разрушительным. Мы с Меланией шлем наши самые теплые соболезнования Ванессе и прекрасной семье Брайант. Пусть Бог пребудет с вами».

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2020 г.

Вспоминали баскетболиста и на прошедшем этой ночью вручении премии «Грэмми». Алиша Киз напомнила присутствующим, что именно на арене «Стэйплс-центр» (где проходила премия) Брайант в 2006 году в игре против «Торонто Рэпторс» набрал 81 рекордное очко.

«Сегодня здесь проходит шикарная вечеринка. Но, честно говоря, все мы сейчас безумно опечалены. Потому что сегодня Лос-Анджелес, США и весь мир потеряли героя. И сейчас мы находимся с разбитыми сердцами в доме, который построил Коби Брайант. Коби, его дочь Джанна и другие погибшие останутся в наших сердцах, наших молитвах и в этом здании. Наш дух и наша поддержка адресованы их семьям. Мы никогда не предполагали, что даже через миллион лет начнем наше шоу таким образом», — сказала Киз.

"We're standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built," host Alicia Keys says #GRAMMYs https://t.co/k6dOKYyZEH pic.twitter.com/2Gv26Hq7xr — Variety (@Variety) 27 января 2020 г.

Форвард ПСЖ узнал о гибели звезды НБА в перерыве матча с «Лиллем». В начале второго тайма Неймар оформил дубль и посвятил гол легенде «Лейкерс».

The Raptors and Spurs dribble out the 24 second shot clock for Kobe ? pic.twitter.com/VQLQAbeBNA — NBA Central (@TheNBACentral) 26 января 2020 г.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опечален гибелью баскетболиста Коби Брайанта. «Это ужасная новость для мира спорта, — цитирует L'Equipe главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. — Мне грустно за него и его семью. У меня нет слов».

«Сегодня погиб человек, которого я не могу представить неживым. Он был совершенством, абсолютным телесным совершенством, игравшим в баскетбол, который был создан для него. Я говорю о Коби. Да, если про футболистов мы говорим иногда – он рожден для этой игры, а историки спорят, когда она началась, пятьсот или тысячу лет назад – баскет ведь изобретен конкретным человеком в конкретный день. Этот парень и думать не мог, как далеко зайдет его затея. Земля – мяч, ее можно было бы доверить только баскетболистам. А из всех баскетболистов – Коби Брайанту», – написал в своем блоге спортивный комментатор Василий Уткин.

«Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Не передать словами, какую боль я чувствую. Я любил Коби, он был для меня как младший брат», — приводит слова легенды баскетбола Майкла Джордана The Score.