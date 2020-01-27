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Бизнес
27.01.2020 08:20
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Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX

На более старые, но безопасные Boeing 737 NG заменит авиакомпания Utair частично самолеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает 27 января «Коммерсант» со ссылкой на представителя президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.

«Задержка ввода в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX — это серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли, в частности, Utair планировала в 2019 г. получить три MAX, в 2020 г. — еще три»,— сказал господин Пермяков. Он отметил, что авиакомпания частично заменит MAX Boeing 737 NG, три модели придут в парк до лета. Компания будет стараться подобрать самолеты с минимальным возрастом. По словам Павла Пермякова, все Boeing 737 Max замещать нерационально, потому что цена 737 NG высока из-за отсутствия MAX.

В S7 сообщили о поставках новых Airbus 320/321 neo. «Уральские авиалинии» эксплуатируют монопарк Airbus 319/320/321. «Победа» заявила, что возьмет четыре Boeing 737 NG у своей «сестры» — авиакомпании «Россия». Самолеты прибудут в парк «Победы» в течение месяца.

Напомним, полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух произошедших подряд авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в результате которых погибло в общей сложности 346 человек. На фоне кризиса в компании, повлекшего также миллиардные убытки, ушел в отставку генеральный директор Boeing. С начала 2020 года компания приостанавливает производство самолетов 737 MAX.


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